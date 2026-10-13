Ryohin Keikaku Aktie 382716 / JP3976300008
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13.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ryohin Keikaku gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ryohin Keikaku wird am 14.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.08.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 20,43 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,67 JPY erwirtschaftet worden.
10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 193,54 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Ryohin Keikaku für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 221,11 Milliarden JPY aus.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 129,81 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 95,92 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 911,46 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 784,63 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.ch
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