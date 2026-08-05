Ryman Hospitality Properties Aktie 19620851 / US78377T1079
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ryman Hospitality Properties vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ryman Hospitality Properties gibt am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,38 Prozent auf 734,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 659,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,12 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,77 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,80 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,58 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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