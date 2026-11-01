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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ryman Hospitality Properties legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ryman Hospitality Properties wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,437 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,530 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 9,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 646,1 Millionen USD gegenüber 592,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,10 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,77 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,91 Milliarden USD, gegenüber 2,58 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ryman Hospitality Properties Inc
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07:01
|Ausblick: Ryman Hospitality Properties legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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05.08.26
|Ausblick: Ryman Hospitality Properties vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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22.07.26
|Erste Schätzungen: Ryman Hospitality Properties legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Ryman Hospitality Properties Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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