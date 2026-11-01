Ausblick: Ryman Hospitality Properties legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ryman Hospitality Properties wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,437 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,530 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 9,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 646,1 Millionen USD gegenüber 592,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,10 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,77 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,91 Milliarden USD, gegenüber 2,58 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net