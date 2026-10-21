Ryder System Aktie 967954 / US7835491082
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ryder System stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ryder System wird am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,15 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,32 USD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ryder System in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,61 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,38 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,67 USD aus. Im Vorjahr waren 11,94 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 13,29 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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