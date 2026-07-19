Ryanair Holdings Aktie 30087141 / US7835132033
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19.07.2026 07:01:06
Ausblick: Ryanair präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ryanair äussert sich am 20.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,37 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ryanair 1,75 USD je Aktie eingenommen.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,92 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ryanair für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,06 Milliarden USD aus.
Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,45 USD je Aktie, gegenüber 4,77 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 18,54 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 18,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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