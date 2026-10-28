Ausblick: Ryan Specialty Group A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ryan Specialty Group A äussert sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 21 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,485 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ryan Specialty Group A noch 0,200 USD je Aktie eingenommen.

Ryan Specialty Group A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 793,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 758,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,16 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,470 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,29 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,07 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch