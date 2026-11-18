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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: RVRC gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
RVRC gibt am 19.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,634 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte RVRC 0,530 SEK je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll RVRC 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 520,3 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 32,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte RVRC 392,0 Millionen SEK umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,99 SEK aus. Im Vorjahr waren 3,10 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 2,76 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 2,02 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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