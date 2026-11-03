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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Russel Metals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Russel Metals wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,48 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 134,92 Prozent erhöht. Damals waren 0,630 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Russel Metals in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,82 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,65 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,17 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,10 CAD, während im vorherigen Jahr noch 3,01 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,23 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,64 Milliarden CAD waren.
Redaktion Finanzen.net
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Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Russel Metals Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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