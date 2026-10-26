Ausblick: Rush Enterprises B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rush Enterprises B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,652 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,550 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Rush Enterprises B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,75 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,05 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,45 USD, gegenüber 2,18 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 7,75 Milliarden USD im Vergleich zu 7,43 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch