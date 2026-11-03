|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: RugVista Group Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
RugVista Group Registered lässt sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird RugVista Group Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,850 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,410 SEK erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,18 Prozent auf 185,2 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte RugVista Group Registered noch 166,6 Millionen SEK umgesetzt.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,19 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,01 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 875,0 Millionen SEK, gegenüber 784,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu RugVista Group AB Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: RugVista Group Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: RugVista Group Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.26
|Ausblick: RugVista Group Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: RugVista Group Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: RugVista Group Registered legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu RugVista Group AB Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften im Dienstagshandel nachgeben. Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.