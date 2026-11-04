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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Rubicon Research informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Rubicon Research wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 5,10 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubicon Research noch ein Gewinn pro Aktie von 3,27 INR in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Rubicon Research in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,85 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 5,52 Milliarden INR im Vergleich zu 4,12 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 21,50 INR, gegenüber 15,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 23,34 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,46 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Rubicon Research Limited Registered Shs 144A Reg S
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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