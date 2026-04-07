Ausblick: RPM International verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

RPM International gibt am 08.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

15 Analysten schätzen, dass RPM International für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,353 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,55 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,48 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,26 USD je Aktie, gegenüber 5,35 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 7,75 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 7,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch