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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: RPC verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
RPC lädt am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,098 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 447,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 469,1 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,274 USD, gegenüber 0,150 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,63 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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