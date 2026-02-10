Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Royalty Pharma Aktie

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Royalty Pharma stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Royalty Pharma
33.89 CHF -1.57%
Royalty Pharma präsentiert in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,29 USD je Aktie gegenüber 0,470 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 35,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 594,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Royalty Pharma für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 807,0 Millionen USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,63 USD, gegenüber 1,91 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 3,01 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,26 Milliarden USD generiert worden waren.

