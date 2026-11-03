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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Royalty Pharma öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Royalty Pharma präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Royalty Pharma im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,670 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite soll Royalty Pharma 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 884,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 45,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Royalty Pharma 609,3 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,32 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,78 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,51 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,38 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Royalty Pharma
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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