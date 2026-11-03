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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Royal Gold öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Royal Gold präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,74 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Royal Gold noch ein Gewinn pro Aktie von 1,92 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Royal Gold im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 459,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 252,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 82,43 Prozent gesteigert.
Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,65 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,69 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 1,86 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Royal Gold Inc.
Analysen zu Royal Gold Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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