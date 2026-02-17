Ausblick: Royal Gold legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Royal Gold wird am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,59 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 58,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,63 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 391,8 Millionen USD – ein Plus von 93,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Royal Gold 202,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,04 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,04 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,05 Milliarden USD, gegenüber 719,4 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.ch