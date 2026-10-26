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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Route Mobile zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Route Mobile öffnet am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 12,40 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Route Mobile noch ein Verlust pro Aktie von -3,370 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Route Mobile 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 11,60 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Route Mobile 11,19 Milliarden INR umsetzen können.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 58,80 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 37,94 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 46,97 Milliarden INR, gegenüber 44,08 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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