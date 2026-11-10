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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: ROUND ONE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ROUND ONE wird am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 24,00 JPY. Im Vorjahresquartal waren 20,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ROUND ONE in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,44 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 57,44 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 48,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 74,40 JPY je Aktie, gegenüber 63,30 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 218,98 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 189,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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