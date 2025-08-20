Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
20.08.2025 07:01:06

Ausblick: Ross Stores stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ross Stores
111.73 CHF -0.84%
Kaufen Verkaufen

Ross Stores wird am 21.08.2025 die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,53 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 USD erwirtschaftet worden.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,29 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ross Stores für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,54 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,20 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,32 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,01 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 21,13 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Ross Stores Inc.

