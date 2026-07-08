Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’360 0.4%  SPI 20’203 0.2%  Dow 52’925 -0.3%  DAX 25’465 -1.4%  Euro 0.9228 0.0%  EStoxx50 6’320 -1.2%  Gold 4’124 0.4%  Bitcoin 50’708 -1.0%  Dollar 0.8083 0.0%  Öl 76.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swatch1225515Swiss Re12688156Givaudan1064593Stadler Rail217818
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BASF-Aktie: CFO lobt Verbundstandort China - Stammwerk muss sparen
AstraZeneca sichert sich vielversprechenden Atemwegswirkstoff aus China - Aktie im Blick
BMW-Aktie: Silbermedaille bei den Elektroautos zurück erobert - VW an der Spitze, Tesla rutscht ab
SF Urban-Aktie: Verkauf von zwei Liegenschaften - Ausblick bestätigt
Aroundtown platziert Anleihe über 850 Millionen Euro
Suche...
eToro entdecken

RORZE Aktie 831400 / JP3982200002

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.07.2026 07:01:06

Ausblick: RORZE gewährt Anlegern Blick in die Bücher

RORZE
23.60 EUR -7.81%
Kaufen Verkaufen

RORZE wird am 09.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 34,40 JPY gegenüber 29,91 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll RORZE im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 36,14 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,32 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 171,83 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 109,33 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 160,97 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 128,79 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Gold: Kollektiver Irrtum?

Die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik lastete in den vergangenen Monaten auf dem Goldpreis - sollte sich diese Perspektive als falsch erweisen, könnte das Edelmetall einen Rebound erleben.

Weiterlesen!