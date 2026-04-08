Roots Corporation Registered Shs Aktie 38268741 / CA7766521099
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08.04.2026 07:01:06
Ausblick: Roots stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Roots lädt am 09.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,410 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,540 CAD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Roots mit einem Umsatz von insgesamt 114,0 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 2,88 Prozent gesteigert.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,200 CAD, gegenüber -0,830 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 276,2 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 262,9 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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