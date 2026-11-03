Ausblick: Root A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Root A wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,630 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Root A -0,350 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 384,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 387,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,36 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,55 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,52 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net