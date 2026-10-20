Rollins Aktie 967248 / US7757111049
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Rollins präsentiert Quartalsergebnisse
Rollins wird sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,344 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Rollins ein EPS von 0,340 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 7,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,11 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,09 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,08 Milliarden USD, gegenüber 3,76 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rollins IncShs
|
07:01
|Ausblick: Rollins präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.10.26
|S&P 500-Titel Rollins-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rollins von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Börse New York: S&P 500 mittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
08.10.26
|S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rollins von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|S&P 500-Titel Rollins-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rollins-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Rollins IncShs
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
Die Märkte in Asien zeigen sich am Dienstag mit Verlusten.