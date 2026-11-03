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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Rolex Rings informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Rolex Rings präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 2,10 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Rolex Rings noch ein Gewinn pro Aktie von 1,73 INR in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 25,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,71 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,40 Milliarden INR aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,27 INR im Vergleich zu 5,18 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 13,08 Milliarden INR, gegenüber 11,30 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rolex Rings Limited Registered Shs
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Analysen zu Rolex Rings Limited Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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