Ausblick: Rojo Resources vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Rojo Resources lässt sich am 15.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Rojo Resources die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,020 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Rojo Resources ebenfalls -0,020 CAD je Aktie verloren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 6,5 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 15,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,050 CAD, gegenüber -0,110 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 30,2 Millionen CAD im Vergleich zu 23,2 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

