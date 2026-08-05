Roivant Sciences Aktie 113331044 / BMG762791017
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Roivant Sciences stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Roivant Sciences stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,300 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,330 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,1 Millionen USD aus – eine Minderung von 5,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Roivant Sciences einen Umsatz von 2,2 Millionen USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,251 USD je Aktie, gegenüber -0,540 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 67,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 8,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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