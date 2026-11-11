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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Rohto Pharmaceutical legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Rohto Pharmaceutical wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 32,65 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 26,03 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Rohto Pharmaceutical in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 89,31 Milliarden JPY im Vergleich zu 82,29 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 161,78 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 151,56 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 373,93 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 343,73 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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