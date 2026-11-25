Rogers Sugar lädt am 26.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,145 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,110 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 9,43 Prozent auf 316,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Rogers Sugar noch 349,4 Millionen CAD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,608 CAD im Vergleich zu 0,500 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,19 Milliarden CAD, gegenüber 1,31 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net