Rogers Communication a Aktie 699135 / CA7751091017
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21.04.2026 07:01:06
Ausblick: Rogers Communications A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Rogers Communications A stellt am 22.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,00 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,520 CAD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 9,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,44 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,98 Milliarden CAD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,81 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 12,77 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,51 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 21,71 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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