Ausblick: Rocky Brands informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rocky Brands äussert sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,50 USD. Dies würde einem Zuwachs von 56,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Rocky Brands 0,960 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Rocky Brands in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 129,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 122,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,95 USD, gegenüber 2,96 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 522,9 Millionen USD im Vergleich zu 482,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch