ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered b Aktie 143832713 / DK0063855168
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18.08.2026 07:01:06
Ausblick: ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B wird sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
4 Analysten schätzen, dass ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,460 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,35 DKK je Aktie erwirtschaftet.
Die Umsatzschätzungen von 11 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 949,4 Millionen EUR, was einem Umsatz von 7,37 Milliarden DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,87 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,02 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,79 Milliarden EUR, gegenüber 28,94 Milliarden DKK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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