Ausblick: ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A äussert sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,44 DKK je Aktie gegenüber 4,35 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,37 Milliarden DKK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,10 Milliarden DKK aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 13,63 DKK je Aktie, gegenüber 1,02 DKK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 28,37 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 28,94 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch