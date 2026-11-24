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24.11.2026 07:01:06
Ausblick: ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A wird am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,31 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,37 DKK je Aktie erzielt worden.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,19 Milliarden DKK. Dementsprechend gehen die Experten bei ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,21 Milliarden DKK aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,61 DKK, gegenüber 1,02 DKK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 28,91 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 28,94 Milliarden DKK generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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