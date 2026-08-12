Ausblick: Rockwell Medical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rockwell Medical lädt am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,235 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 10,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 17,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,1 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,880 USD je Aktie, gegenüber -1,500 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 72,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 69,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch