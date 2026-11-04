Ausblick: Rockwell Automation legt Quartalsergebnis vor

Rockwell Automation wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

23 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rockwell Automation im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,69 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,23 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten ein Plus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,41 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,32 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 28 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 13,24 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 7,67 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 26 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 9,07 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,34 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion Finanzen.net