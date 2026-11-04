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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Rockwell Automation legt Quartalsergebnis vor
Rockwell Automation wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
23 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rockwell Automation im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,69 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,23 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten ein Plus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,41 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,32 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 28 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 13,24 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 7,67 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 26 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 9,07 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,34 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rockwell Automation Inc.
Analysen zu Rockwell Automation Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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