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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Rockpoint Gas Storage A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Rockpoint Gas Storage A wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rockpoint Gas Storage A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,357 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,19 CAD je Aktie gewesen.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 83,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 142,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,92 USD, gegenüber 5,38 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 451,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 662,6 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rockpoint Gas Storage Inc Registered Shs-A-
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07:01
|Ausblick: Rockpoint Gas Storage A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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04.08.26
|Ausblick: Rockpoint Gas Storage A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Rockpoint Gas Storage Inc Registered Shs-A-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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