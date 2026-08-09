Ausblick: Rocket Lab verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rocket Lab gibt am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,058 USD. Das entspräche einem Gewinn von 55,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,130 USD erwirtschaftet wurden.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 231,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 60,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 144,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,194 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,370 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 917,6 Millionen USD, gegenüber 601,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch