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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Rocket Lab informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Rocket Lab präsentiert in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,067 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Rocket Lab noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 17 Analysten von einem Zuwachs von 65,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 257,2 Millionen USD gegenüber 155,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,286 USD im Vergleich zu -0,370 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich bei 959,1 Millionen USD, gegenüber 601,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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