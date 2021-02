Ausblick Roche: Jahresumsatz von 59,78 Milliarden Franken erwartet

Insgesamt haben 22 Analysten zum AWP-Konsens beigetragen.

2020E In Mio Fr. AWP-Konsens 2019 Umsatz: - Gruppe 59'775 61'466 - Pharma 45'660 48'516 - Diagnostics 13'711 12'950 Core EBIT 21'789 22'479 In Fr.: Core EPS 19,29 20,16 DPS 9,21 9,00

FOKUS: Zwei Punkte dürften Investoren und Analysten bei der Zahlenvorlage interessieren: Wie stark hat das Pharmageschäft unter der COVID-19-Pandemie gelitten und wie sehr hat die Diagnostics-Sparte von ihr profitiert.

In der Pharmasparte dürften sich zwei Faktoren negativ auf den Umsatz auswirken. Da ist einerseits die seit Jahren intensiver werdende Erosion durch Nachahmer-Produkte. Mittlerweile gehen Analysten davon aus, dass sich der Druck möglicherweise nochmals verstärkt haben könnte.

Hinzu kommt die Tatsache, dass sich durch das Coronavirus das Patientenverhalten geändert hat und viele Patienten Therapien aufgeschoben haben, bzw. nicht zum Arzt gegangen sind. Das hatte Roche bereits während des ersten Lockdowns getroffen und dürfte es auch im Schlussquartal.

Dagegen dürfte sich das Diagnostics-Geschäft weiter stark entwickelt haben. Insgesamt 13 Corona-Testverfahren hat die Sparte 2020 auf den Markt gebracht. Die wichtige Frage sei, wie sich das Geschäft mit den Routine-Tests entwickelt habe, heisst es aus Analystenkreisen. Hier hatte Roche auch wegen Corona eher Rückgänge verzeichnet.

Abgesehen vom Blick zurück sind die meisten Experten aber vor allem auf den Blick nach vorne gespannt. Immerhin gelten in vielen Ländern nach wie vor Lockdown-Massnahmen, die den Roche-Umsatz weiterhin negativ beeinflussen werden, sind sich die Experten einig. Bei JPMorgan etwa geht der zuständige Experte davon aus, dass der konzerneigene Ausblick zu einem klaren Rückgang der Konsens-Schätzungen führen werde. Beim Umsatz rechnen sie mit einer Guidance in Richtung tiefes bis mittleres einstelliges Plus. Der operative Kerngewinn sollte ähnlich stark erwartet werden.

ZIELE: Mitte Oktober hatte Roche bei der Vorlage der Zahlen zu den ersten neun Monaten den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Demnach soll das Verkaufswachstum zu konstanten Wechselkursen im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich liegen.

Für den Kerngewinn je Titel wird ein Wachstum zu konstanten Wechselkursen angestrebt, das weitgehend dem Verkaufswachstum entspricht. Und Roche sei weiterhin bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken zu erhöhen, heisst es weiter.

PRO MEMORIA: Seit Mitte Oktober hat Roche für eine Vielzahl seiner Therapien neue Zulassungen oder Erweiterungen der bereits zugelassenen Indikationen erhalten. So wurde etwa dem Immuntherapeutikum Tecentriq in einer bestimmten Kombination in China und der EU die Zulassung bei Leberkrebs erteilt. Leberkrebs steht in China an vierter Stelle der häufigsten bösartigen Erkrankungen und ist die zweithäufigste Krebstodesursache.

Auch für das Mittel Xofluza war der Nachrichtenfluss mit einer US-Zulassung und einer Empfehlung des CHMP in Europa positiv.

In der Corona-Bekämpfung hat Roche einerseits über seine Diagnostics-Sparte mit der Zulassung verschiedener Test wie dem Corona-Antikörper-Test für Schlagzeilen gesorgt. Zudem arbeitet der Konzern mittlerweile mit Moderna zusammen, um über bestimmte Testverfahren die quantitative Messung von SARS-CoV-2-Antikörpern zu erleichtern.

Derweil hat der Partner Regeneron in den USA die Notfallzulassung für seinen Antikörper-COVID-Cocktail erhalten. Zudem hat sich der Cocktail laut jüngsten Studienergebnissen beim Einsatz als passiver Impfstoff als wirksam erwiesen.

AKTIENKURS: Die Roche-Bons haben sich 2020 zwar zunächst rasch vom Corona-Einbruch im März erholt, sind dann aber in der Tendenz eher zurückgekommen. So steht denn auch für 2020 ein Minus von 1,5 Prozent zu Buche. Seit Ende Oktober hatten die Genussscheine dann einen eher volatilen Lauf, bei dem sie sich in einer Spanne zwischen 293 und 320 Franken bewegt haben. Auslöser waren hierfür auch diverse Analystenkommentare, in denen die Experten sich eher vorsichtig über die Aussichten für Roche geäussert hatten.

