|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Robinhood gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Robinhood stellt am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
22 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,558 USD gegenüber 0,610 USD im Vorjahresquartal.
22 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,28 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Robinhood für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,44 Milliarden USD aus.
Der Ausblick von 30 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,21 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,05 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 29 Analysten auf durchschnittlich 5,35 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,51 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Robinhood
|
07:01
|Ausblick: Robinhood gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.10.26
|S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel hätte eine Investition in Robinhood von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
17.10.26
|Krypto-Aktien im Fokus: Was Anleger von Coinbase, Strategy, Robinhood und Block im dritten Quartal erwarten können (finanzen.ch)
|
15.10.26
|S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel hätte eine Investition in Robinhood von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: Robinhood verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.10.26
|ARK-Fonds im Umbau: Was hinter Cathie Woods Verkauf der Robinhood-Aktie steckt (finanzen.ch)
|
08.10.26
|S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Robinhood von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Robinhood
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI fester erwartet -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel starten. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.