Robert Half Aktie 966866 / US7703231032
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Robert Half stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Robert Half wird am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,468 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Robert Half ein EPS von 0,430 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,36 Milliarden USD – ein Plus von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Robert Half 1,35 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD im Vergleich zu 1,33 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 5,31 Milliarden USD, gegenüber 5,38 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Robert Half
|
21.10.26
|Ausblick: Robert Half stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.26
|S&P 500-Titel Robert Half-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Robert Half von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
13.10.26
|S&P 500-Titel Robert Half-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Robert Half von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
06.10.26
|S&P 500-Titel Robert Half-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Robert Half von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Börse New York: S&P 500 am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Handel in New York: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Robert Half
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.