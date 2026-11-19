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19.11.2026 07:01:06
Ausblick: RLX Technology A präsentiert Quartalsergebnisse
RLX Technology A veröffentlicht am 20.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,231 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte RLX Technology A 0,020 USD je Aktie eingenommen.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,75 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 144,4 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,852 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,07 Milliarden CNY, gegenüber 503,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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