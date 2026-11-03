Ausblick: RLJ Lodging Trust präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

RLJ Lodging Trust gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,042 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,070 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll RLJ Lodging Trust nach den Prognosen von 10 Analysten 343,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 330,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,031 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 1,40 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net