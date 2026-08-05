RLJ Lodging Trust Shs of Benef Interest Aktie 12454000 / US74965L1017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: RLJ Lodging Trust präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
RLJ Lodging Trust wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,149 USD je Aktie gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll RLJ Lodging Trust nach den Prognosen von 10 Analysten 370,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 363,1 Millionen USD umgesetzt worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,009 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,010 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,38 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,35 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu RLJ Lodging Trust Shs of Benef Interest
|
05.08.26
|Ausblick: RLJ Lodging Trust präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: RLJ Lodging Trust präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: RLJ Lodging Trust präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.04.26
|Erste Schätzungen: RLJ Lodging Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: RLJ Lodging Trust legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: RLJ Lodging Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu RLJ Lodging Trust Shs of Benef Interest
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.