Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’160 0.0%  SPI 18’538 -0.2%  Dow 49’142 -0.1%  DAX 24’018 -0.3%  Euro 0.9238 -0.1%  EStoxx50 5’836 -0.4%  Gold 4’597 0.0%  Bitcoin 60’977 1.3%  Dollar 0.7893 0.0%  Öl 111.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Partners Group2460882UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Rivian Automotive legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
UBS-Aktie: Milliardengewinn - Fortsetzung von Aktienrückkäufen - CS-Integration auf gutem Weg
Ausblick: Apple präsentiert Quartalsergebnisse
NASDAQ 100-Wert Constellation Energy-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Constellation Energy-Anleger freuen
S&P 500-Wert Truist Financial-Aktie: So hoch ist die Dividendenausschüttung von Truist Financial
Suche...

Rivian Automotive Aktie 114120717 / US76954A1034

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Quartalszahlen im Fokus 29.04.2026 07:08:07

Ausblick: Rivian Automotive legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Rivian Automotive legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rivian Automotive öffnet die Bücher - womit Analysten rechnen.

Rivian Automotive
13.16 CHF 0.19%
Kaufen Verkaufen

Rivian Automotive lässt sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Rivian Automotive die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

21 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,632 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,37 Milliarden USD aus - das entspräche einem Plus von 10,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,544 USD, gegenüber -3,070 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 24 Analysten auf durchschnittlich 7,13 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,39 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Aktien von VW & Rivian im Blick: Wintertests mit neuer E-Plattform gemeistert
Uber steigt für autonome Flotte bei VW-Partner Rivian ein - So reagieren die Aktien
Aktien von Tesla, BYD und Rivian im Fokus - Helfen die steigenden Ölpreise den E-Auto-Herstellern?

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rivian Automotive

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Rivian Automotive

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Zinsentscheidungen 2026: Europa erhöht, USA senkt – Was bedeutet das für Anleger?

Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Volkswirt Dr. Thomas Gitzel über die wichtigsten Entwicklungen an den Finanzmärkten: Zinsen, Inflation, Energiepreise, Geopolitik und die Frage, worauf Anlegerinnen und Anleger 2026 besonders achten sollten.

Zinsentscheidungen 2026: Europa erhöht, USA senkt – Was bedeutet das für Anleger?

Inside Trading & Investment

28.04.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Novartis AG, Zurich Insurance Group AG, UBS Group AG, Roche Holding AG, Nestle SA
28.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Partners Group, Swiss Life
28.04.26 SMI tritt auf der Stelle
28.04.26 Mit Knock-Out Warrants Open End gehebelt in Bitcoin investieren
28.04.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Blue Chips treten auf der Stelle
27.04.26 Marktüberblick: SAP und Siemens Energy gesucht
27.04.26 Zinsentscheidungen 2026: Europa erhöht, USA senkt – Was bedeutet das für Anleger?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’620.94 19.95 SWKB8U
Short 13’912.61 13.86 SV5BGU
Short 14’435.58 8.90 S43BWU
SMI-Kurs: 13’159.50 28.04.2026 17:30:00
Long 12’541.27 19.36 SJQBZU
Long 12’272.30 13.93 SQNBFU
Long 11’747.15 8.99 SIXBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Idorsia-Aktie klar im Plus: Auf Wachstumskurs nach erstem Quartal
BYD-Aktie verliert: Herber Gewinneinbruch wegen Rabattschlacht in China
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagvormittag auf rotem Terrain
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge
T-Mobile US, Inc. Announces Fall In Q1 Profit
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Novartis-Aktie dreht letztlich ins Plus: Nachahmer-Präparate drücken zum Jahresstart aufs Geschäft
Ausblick: Idorsia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag tiefer
Keller-Sutter sieht Parlament wegen UBS-Lobbying unter Druck - UBS-Aktie im Plus

Top-Rankings

KW 17: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 17: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 17: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.