Ausblick: River City Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

River City Bank lädt am 23.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,26 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte River City Bank 1,36 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 39,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 46,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 72,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,96 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,69 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 154,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 286,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch