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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ritchie Brothers Auctioneers präsentiert Quartalsergebnisse
Ritchie Brothers Auctioneers präsentiert in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,41 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 138,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,590 CAD erwirtschaftet wurden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ritchie Brothers Auctioneers in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,05 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,66 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,50 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,16 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,85 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 7,07 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 6,41 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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