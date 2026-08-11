Riskified Aktie 112488563 / IL0011786493
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Riskified gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Riskified öffnet am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,015 USD je Aktie gegenüber -0,070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Riskified in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,02 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 89,2 Millionen USD im Vergleich zu 81,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,243 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,180 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 380,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 346,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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