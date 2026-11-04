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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Rinnai gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Rinnai wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 50,70 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Rinnai noch 66,62 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Rinnai 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 118,72 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Rinnai 113,67 Milliarden JPY umsetzen können.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 257,95 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 259,96 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 502,50 Milliarden JPY, gegenüber 470,39 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Rinnai Corp
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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